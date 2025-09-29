Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalandı

        Mardin'de düzenlenen asayiş operasyonlarında, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 13:20 Güncelleme: 29.09.2025 - 13:20
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalandı
        Mardin'de düzenlenen asayiş operasyonlarında, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari suçluların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, 22-28 Eylül'de yapılan çalışmalarda, 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı.

        Yakalananlar arasında, "kasten adam öldürme" suçundan 28 yıl 4 ay, "hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile "kasten yaralama", "konut dokunulmazlığını ihlal", "uyuşturucu madde ticareti" ve "dolandırıcılık" gibi suçlardan aranan şüpheliler yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

