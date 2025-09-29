Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalandı

Mardin'de düzenlenen asayiş operasyonlarında, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari suçluların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 22-28 Eylül'de yapılan çalışmalarda, 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı.

Yakalananlar arasında, "kasten adam öldürme" suçundan 28 yıl 4 ay, "hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile "kasten yaralama", "konut dokunulmazlığını ihlal", "uyuşturucu madde ticareti" ve "dolandırıcılık" gibi suçlardan aranan şüpheliler yer alıyor.