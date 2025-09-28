Nusaybin'de tırın çarptığı sinyalizasyon direğinin devrilmesi sonucu ulaşımda aksama oldu
Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın çarptığı sinyalizasyon direğinin devrilmesi sonucu kapanan yolda araç kuyruğu oluştu.
Otogar kavşağında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 73 SH 742 plakalı tır kontrolden çıkarak sinyalizasyon direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sinyalizasyon direği yola devrildi.
Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, sinyalizasyon direğinin yolu kapatması nedeniyle araç kuyruğu oluştu.
Tırın çekilmesi ve direğin vinçle kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.
