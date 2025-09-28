Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Nusaybin'de tırın çarptığı sinyalizasyon direğinin devrilmesi sonucu ulaşımda aksama oldu

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın çarptığı sinyalizasyon direğinin devrilmesi sonucu kapanan yolda araç kuyruğu oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 22:09 Güncelleme: 28.09.2025 - 22:09
        Nusaybin'de tırın çarptığı sinyalizasyon direğinin devrilmesi sonucu ulaşımda aksama oldu
        Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın çarptığı sinyalizasyon direğinin devrilmesi sonucu kapanan yolda araç kuyruğu oluştu.

        Otogar kavşağında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 73 SH 742 plakalı tır kontrolden çıkarak sinyalizasyon direğine çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle sinyalizasyon direği yola devrildi.

        Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, sinyalizasyon direğinin yolu kapatması nedeniyle araç kuyruğu oluştu.

        Tırın çekilmesi ve direğin vinçle kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

        

