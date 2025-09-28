Nusaybin'de husumetli aileler barıştırıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı.

Kaymakamlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Kaymakam Evren Çakır'ın katılımıyla Duruca Mahallesi'nde düzenlenen törende Fidan ve İpekten aileleri arasındaki husumetin sona erdiği belirtildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların yapıldığı törende, her iki ailenin fertleri el sıkışarak, birbirlerine sarılarak, aralarındaki husumete son verdi.

Kaymakam Çakır, burada yaptığı konuşmada, birlik, beraberlik ve kardeşliğin önemine değinerek, husumetin büyümeden barışla sonuçlanmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Çakır, barışın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Volkan Şenocak, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Yıldızoğlu, İlçe Müftüsü Hasan Yeşildal, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.