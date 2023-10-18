Kızıltepe'de Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Kızıltepe ilçesinde İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için sela okundu, gıyabi cenaze namazı kılındı.
Kızıltepe ilçesinde İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için sela okundu, gıyabi cenaze namazı kılındı.
İlçede Merkez Camisi'nde İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için sela okundu, öğle namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.
Namazın ardından İlçe Müftüsü Abdullah Erdoğan, saldırılarda hayatını kaybeden Müslümanlar için başsağlığı diledi.