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        Mardin'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 19:15 Güncelleme: 07.04.2024 - 19:15
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        Mardin'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

        Mardin - Şırnak kara yolunun Aydınlar tesisi mevkiinde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 06 DRB 857 plakalı otomobil ile 47 AS 423 plakalı tır çarpıştı.

        Kazada otomobilde bulunan M.E.A. (42),H.A. (29), B.A. (32), A.B.A (6) ile Ş.B.A. (3) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

        Yaralılardan Ş.B.A müdahaleye rağmen kurtarılamadı, A.B.A ise ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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