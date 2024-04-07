Mardin'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Yaralılardan Ş.B.A müdahaleye rağmen kurtarılamadı, A.B.A ise ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi.

Mardin - Şırnak kara yolunun Aydınlar tesisi mevkiinde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 06 DRB 857 plakalı otomobil ile 47 AS 423 plakalı tır çarpıştı.

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