Dargeçit Belediye Başkanı Gezer, mazbatasını aldı
Mardin'de DEM Parti'den Dargeçit Belediye Başkanı seçilen Asya Gezer, mazbatasını aldı.
Mardin'de DEM Parti'den Dargeçit Belediye Başkanı seçilen Asya Gezer, mazbatasını aldı.
Beraberindeki partililerle Kaymakamlık binasındaki İlçe Seçim Kurulu'na gelen Gezer'e mazbatası verildi.
Gezer ve beraberindekiler daha sonra Dargeçit Belediyesi'ne geçti.
Gezer, kendisine destek veren herkese teşekkür ettiğini belirtti.
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