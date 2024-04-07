Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Dargeçit Belediye Başkanı Gezer, mazbatasını aldı

        Mardin'de DEM Parti'den Dargeçit Belediye Başkanı seçilen Asya Gezer, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 15:34 Güncelleme: 07.04.2024 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dargeçit Belediye Başkanı Gezer, mazbatasını aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'de DEM Parti'den Dargeçit Belediye Başkanı seçilen Asya Gezer, mazbatasını aldı.

        Beraberindeki partililerle Kaymakamlık binasındaki İlçe Seçim Kurulu'na gelen Gezer'e mazbatası verildi.

        Gezer ve beraberindekiler daha sonra Dargeçit Belediyesi'ne geçti.

        Gezer, kendisine destek veren herkese teşekkür ettiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Real Madrid'e bir Türk daha!
        Real Madrid'e bir Türk daha!
        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü
        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü
        Oğlunu köpeklerden korumak isterken elleri ve kulağı parçalandı!
        Oğlunu köpeklerden korumak isterken elleri ve kulağı parçalandı!
        İlişki sırasında 5 aylık hamile kadını öldüren sanığın cezası belli oldu
        İlişki sırasında 5 aylık hamile kadını öldüren sanığın cezası belli oldu
        Cem Yılmaz açıkladı
        Cem Yılmaz açıkladı
        Betül'ün öldüğü motosiklet kazasında iddianame hazırlandı!
        Betül'ün öldüğü motosiklet kazasında iddianame hazırlandı!
        Demet Akbağ'ın sandığından çıkanlar
        Demet Akbağ'ın sandığından çıkanlar
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Doluluk yüzde 98'e ulaştı
        Doluluk yüzde 98'e ulaştı
        Correa iddiası!
        Correa iddiası!
        Soyguncu bir aileyi yakarak öldürdü! Çaldığı bilezikle borcunu ödedi
        Soyguncu bir aileyi yakarak öldürdü! Çaldığı bilezikle borcunu ödedi
        İş insanlarını dolandıran şebekeye suçüstü: Aralarında polisler de var
        İş insanlarını dolandıran şebekeye suçüstü: Aralarında polisler de var
        Başkanlık Sarayı'ndaki kedilere sonsuza dek yiyecek ve bakım
        Başkanlık Sarayı'ndaki kedilere sonsuza dek yiyecek ve bakım
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        İtalya'dan Icardi iddiası!
        İtalya'dan Icardi iddiası!
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        Her 100 çocuktan birinde sedef hastalığı var!
        Her 100 çocuktan birinde sedef hastalığı var!
        Dünya nüfusu nereye gidiyor?
        Dünya nüfusu nereye gidiyor?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?

        Benzer Haberler

        Mardin'de 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        Mardin'de 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        Mardin'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Mardin'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
        Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
        Mardin Dargeçit'te oylar yeniden sayılacak
        Mardin Dargeçit'te oylar yeniden sayılacak
        Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak, mazbatasını aldı
        Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak, mazbatasını aldı
        Mardin'de AK Parti'nin itirazları reddedildi; DEM Parti adayları mazbata al...
        Mardin'de AK Parti'nin itirazları reddedildi; DEM Parti adayları mazbata al...