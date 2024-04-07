Mardin'de 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada
MARDİN'deotomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı, 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
MARDİN'deotomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı, 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Artuklu ilçesi kırsal Yalım Mahallesi Kabala yolunda meydana geldi. 34 GIV 84 plakalı hafif ticari araç ile yan yoldan çıkan otomobil çarpıştı. Kazada Ali A. (20), Mehmet Salih K. (23), Abdulkadir A. (22), Tayyip Erdoğan B. (23), Yusuf O. (20) ve Ahmet B. (21) yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yusuf O'nun durumunun ağır olduğu bildirildi.
Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yan yoldan çıkan otomobil ile hafif ticari aracın çarptığı, ardından alevlerin yükseldiği görüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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