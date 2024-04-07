Mardin'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan biri ağır 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mardin’in Artuklu ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan biri ağır 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Artuklu - Yeşilli kara yolunun Yalım Mahallesi mevkisinde hafif ticari araçla otomobil çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan A.A. (20), M.S.K. (23), A.A.(22), T.E.B. (23), Y.O. (20) ile A.B. (21) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Y.O'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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