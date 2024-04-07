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        Mardin'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan biri ağır 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 01:49 Güncelleme: 07.04.2024 - 01:49
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        Mardin'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı
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        Mardin’in Artuklu ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan biri ağır 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Artuklu - Yeşilli kara yolunun Yalım Mahallesi mevkisinde hafif ticari araçla otomobil çarpıştı.

        Kazada araçlarda bulunan A.A. (20), M.S.K. (23), A.A.(22), T.E.B. (23), Y.O. (20) ile A.B. (21) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Y.O'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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