Mardin'de midibüs ile TIR çarpıştı: 18 yaralı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde özel halk midibüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen TIR ile özel halk midibüsü, Şenyurt Caddesi üzerindeki Akkalın köyü kavşağında çarpıştı. Kazada sürücüler ile midibüsteki 16 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Muhammed Şükrü S., Kasım Ç., Semanur S., Halime A., Bilal B., Muhammed C., İslam C., Nisanur K., Mehmet C., Hazal D., Zeynep Ş., Asmin D., Esra Y., Eren E., Baver E., Rojin G., Fidan G. ve Azat G., ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.