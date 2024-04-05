Göreve başlayan Ahmet Türk: Mardin'de halkımızla, kent konseyimizle ihtiyaçları belirleyeceğiz

MARDİNBüyükşehir Belediye Başkanı seçilen Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) adayı Ahmet Türk, görevine başlayarak, "Sivil toplum örgütlerimizle, halkımızla, kent konseyimizle ihtiyaçları belirleyeceğiz ve halkımıza hizmet edeceğiz" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyların yüzde 57,4'ünü alarak Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti'li Ahmet Türk, partililer ile davul, zurna eşliğinde İstasyon Mahallesi'ndeki belediye binasına geldi. Burada belediye çalışanları tarafından karşılanan Türk, 31 Mart'ta mücadele ile büyük bir başarı elde edildiğini söyledi. Türk, "Bu başarı sadece Kürt halkının değil. Arap halkının, Süryani halkının, Tat halkının, Mıhelemi halkının da katkılarıyla güçlü bir şekilde seçimlerden çıktık. Elbette ki Mardin çok kültürlü, çok inançlı bir şehrimiz. Ona layık bir anlayışla yönetimimizi oluşturacağız. Sivil toplum örgütlerimizle, halkımızla, kent konseyimizle ihtiyaçları belirleyeceğiz ve halkımıza hizmet edeceğiz" dedi.