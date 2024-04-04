Terör saldırısında şehit olan mühendis Mazlum Gözenoğlu Midyat'ta anıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde PKK'lı teröristlerce 4 yıl önce düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan inşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu şehadetinin yıl dönümünde anıldı.

Gözenoğlu'nun mezarı başında düzenlenen anma programına, ailesinin yanı sıra Kaymakam Ömer Faruk Özdemir ve İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz katıldı.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen iftar programına ise şehidin yakınları ile Vali Tuncay Akkoyun katıldı.

Programda konuşan Akkoyun, Gözenoğlu ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Akkoyun, "Şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz bizlere emanettir, devletimize emanettir. Devletimiz, şehitlerimizin kıymetli aileleri, gazilerimiz ve ailelerinin hizmetindedir, emrindedir. Bugün, şehidimiz Mazlum Gözenoğlu'nun şehadetinin yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen iftar programında siz kıymetli hemşehrilerimizle bir aradayız. Rabb'im bu ayı güzel yaşamayı nasip etsin. Ramazan ayına ulaştırdığı gibi Ramazan Bayramı'na da sağlıkla ulaşmayı nasip eylesin." dedi.

Mazlum Gözenoğlu'nun babası Hüseyin Gözenoğlu da kendilerini yalnız bırakmayarak iftar ve mevlit programına katılan herkese teşekkür etti.