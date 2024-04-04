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        Mardin'de alkollü sürücü, yaya ve park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

        MARDİN'de alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce kaldırımdaki yayaya, ardından da park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 01:34 Güncelleme: 04.04.2024 - 01:40
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        Mardin'de alkollü sürücü, yaya ve park halindeki araca çarptı: 1 yaralı
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        MARDİN'de alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce kaldırımdaki yayaya, ardından da park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi 46’ncı Cadde üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil, kontrolden çıkıp zikzaklar çizerek, kaldırıma çıktı. Kaldırımdaki İbrahim G.’ye (28) çarpan otomobil, ardından park halindeki bir başka otomobile çarparak durabildi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin çarptığı İbrahim G., ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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