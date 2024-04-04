Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek mazbatasını aldı

Beraberinde Belediye Meclis üyesi Hamdiye Turgay Bilek ve bir grup partili ile Kızıltepe Adliyesine gelen İpek'e İlçe Seçim Kurulu tarafından mazbatası verildi.

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