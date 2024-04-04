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        Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek mazbatasını aldı

        DEM Parti'den Kızıltepe Belediye Başkanı seçilen Zeyni İpek, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 16:12 Güncelleme: 04.04.2024 - 16:12
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        Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek mazbatasını aldı
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        DEM Parti'den Kızıltepe Belediye Başkanı seçilen Zeyni İpek, mazbatasını aldı.

        Beraberinde Belediye Meclis üyesi Hamdiye Turgay Bilek ve bir grup partili ile Kızıltepe Adliyesine gelen İpek'e İlçe Seçim Kurulu tarafından mazbatası verildi.

        İpek, mazbatayı almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Belediyemiz halkımızın hizmetinde olacak. Halkımıza sözümüz budur." dedi

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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