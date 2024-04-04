Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek mazbatasını aldı
DEM Parti'den Kızıltepe Belediye Başkanı seçilen Zeyni İpek, mazbatasını aldı.
DEM Parti'den Kızıltepe Belediye Başkanı seçilen Zeyni İpek, mazbatasını aldı.
Beraberinde Belediye Meclis üyesi Hamdiye Turgay Bilek ve bir grup partili ile Kızıltepe Adliyesine gelen İpek'e İlçe Seçim Kurulu tarafından mazbatası verildi.
İpek, mazbatayı almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Belediyemiz halkımızın hizmetinde olacak. Halkımıza sözümüz budur." dedi
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