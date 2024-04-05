Mardin Valisi Akkoyun, "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu:

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, kentte geçen ay yürütülen operasyonlara ilişkin, "PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik toplam 127 operasyon düzenlenmiştir. Operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişiden 9'u tutuklanmıştır." dedi.

Vali Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ile Valilik'te düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Akkoyun, burada yaptığı konuşmada, emniyet ve jandarma teşkilatını özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin il genelinde huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştiğini belirten Akkoyun, meydana gelen birkaç münferit olay dışında vatandaşların güven ve sükunet içerisinde demokratik haklarını kullandığını bildirdi. Akkoyun, "Seçim gününde merkez ve kırsal mahallelerde toplamda 9 olay meydana geldi. Seçim kanununa muhalefetten 54 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı." bilgisini paylaştı. Asayiş ve güvenlik verilerini gözden geçirerek, suç oranlarını azaltmayı ve huzur ortamını sağlayarak halkın yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini ifade eden Akkoyun, Mardin'i ülkenin en huzurlu şehirlerinden biri yapmakta kararlı olduklarını belirtti.

Akkoyun, bu amaçla can ve mal güvenliğini tehdit eden her türlü suç ve suç örgütü ile mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini, milletin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelenin devam ettiğini kaydetti. İl genelinde mart ayında terör, asayiş, huzur ve güven uygulamalarında, ruhsatsız 5 uzun namlulu silah, 11 av tüfeği, 101 tabanca ve 2 bin 350 muhtelif mühimmat ele geçirildiğini ifade eden Akkoyun, Suriye sınır hattında yer alan Mardin'e yasa dışı yollarla geçmeye çalışan kişilere yönelik de gerekli çalışmalar yapıldığını aktardı.

Akkoyun, bu kapsamda mart ayı içerisinde Suriye'den ülkeye yasa dışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 108 kişinin hudut birlikleri tarafından hudut hattı ötesinde engellendiğini belirtti. "Mardin'de bu yıl mart ayında PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik toplam 127 operasyon düzenlenmiştir. Operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişiden 9'u tutuklanmıştır" diyen Akkoyun, narkotik suçlarla mücadele kapsamında da Mardin'de geçen ay 77 operasyon düzenlendiğini, bu operasyonlarda gözaltına alınan 19 kişiden 16'sının tutuklandığını ifade etti.