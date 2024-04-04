Mardin'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

MARDİN'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe- Mardin karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 BS 504 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı. Sürücüsü, otomobili sağa çekip durdurarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yangın anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, ölen ya da yaralanın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.