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        Mardin'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

        MARDİN'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 19:55 Güncelleme: 04.04.2024 - 20:00
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        Mardin'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
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        MARDİN'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe- Mardin karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 BS 504 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı. Sürücüsü, otomobili sağa çekip durdurarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yangın anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, ölen ya da yaralanın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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