Bayramda kültür turizmini tercih edenler rotasını Mardin'e çevirdi

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Tarihi yapıları ve kültürel değerleriyle son yılların en önemli cazibe merkezlerinden Mardin'de 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde turizm hareketliliği yaşanacak.

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından ülkenin dört bir yanından çok sayıda kişi rotasını Medeniyetler şehri Mardin'e çevirdi.

Bayram tatilini cami, kilise, manastır, medrese gibi tarihi ve turistik mekanlarıyla göz dolduran kadim kentte geçirmek isteyenlerin yoğun talebi turizmcileri de sevindirdi.

Doluluğun yüzde 90'ı aştığı Mardin'de turizmciler ve esnaf çifte bayram yapmaya hazırlanıyor.

- "Bayramda ciddi talep var" Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Gürgör, AA muhbirine, turizmde önemli bir ivme yakalayan Mardin'de her geçen gün otel sayısının arttığını söyledi. Yeni açılan otel, konak ve misafirhaneler ile yaklaşık 22 bin yatak kapasitesine ulaştıklarını ifade eden Gürgör, "Mardin çok otantik, dinlerin ve dillerin şehri. Bu sene çok iddialıyız, minimum 1 milyon konaklama hedefliyoruz. Yatırımcılarız da buraya ilgi gösteriyorlar. Buradaki potansiyeli görüyorlar. Bundan dolayı da çok mutluyuz." dedi.

Yeni yılda önemli bir başlangıç yaptıklarını, ocak ayında son 10 yılın en iyi sezonunu geçirdiklerini belirten Gürgör, ramazan ayı ve seçimden dolayı biraz düşüş yaşadıklarını ancak bayram tatili ve sonrası için yoğun bir talep aldıklarını aktardı. Gürgör, tarihi kenti gezmek isteyenlere erken rezervasyon yapmaları tavsiyesinde bulunarak, "Çok ciddi bir talep var, hem bayram hem de bayramdan sonra. Mardin ilkbaharda dolup taşıyor. Gelen talepler nisan ve mayısı dolu gösteriyor. Bayramda yüzde 95'lik doluluğumuz var." diye konuştu.

- "Bayramın çok yoğun geçeceğini düşünüyoruz" Kasımiye Medresesi Koordinatörü ve Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümünde öğretim görevlisi Can Aktaş, Mardin'de kültürel değerlerin yapıların ön plana çıktığını, bunlardan birinin de Kasımiye Medresesi olduğunu belirtti. Kültür turları kapsamında özellikle bayram tatilinde yoğun bir ziyaretçi beklediklerini dile getiren Aktaş, 9 günlük bayram tatiline hazırlandıklarını belirtti. Aktaş, şunları söyledi:

"Çevre düzenlemesi ve içeriğiyle medreseyi bayram tatiline hazır etmeye çalışıyoruz. Büyük bir turist potansiyeli bekliyoruz. Bayramın çok yoğun geçeceğini düşünüyoruz. Geçen senelerde de öyle oldu. Girişte sıra oluşturmuştuk. Bu yoğunluğu atlatacak şekilde bir düzenleme yapmaya çalışıyoruz." - "Turizmcilere çifte bayram yaşatacak" Turizm ve seyahat acentesi yetkilisi İsmail Sincar da bayram tatilinin Mardin'in en güzel sezonlarından birine denk geldiğini söyledi. Mardin ve çevre illerde şimdiden bütün uçak seferlerinin dolduğunu, çok fazla tur talebi aldıklarını anlatan Sincar, şöyle devam etti:

"Hazırlıklarımızı yaptık, araçlarımızı ve personel sayımızı artırdık. Bayram turizmcilere çifte bayram yaşatacak gibi. Bayram tatilinin 9 güne çıkması çok etkili oldu. Herkes bölgeye yoğunluk gösterdi. Kültür turizminin yoğun olduğu Mardin'de ciddi bir talep var. Beklentimiz yoğun bir sezonun geçmesi yönünde. Hatta geçmiş yıllardan çok daha yoğun bir sezon bekliyoruz." - "Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız" Otel müdürü Zekiye Çeki de Ramazan Bayramı'nda beklentilerinin üzerinde doluluk beklediklerini belirtti.