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        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin mazbatasını aldı

        AK Parti'den Midyat Belediye Başkanı seçilen Veysi Şahin, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 19:47 Güncelleme: 05.04.2024 - 19:47
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        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin mazbatasını aldı
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        AK Parti'den Midyat Belediye Başkanı seçilen Veysi Şahin, mazbatasını aldı.

        Kaymakamlıktaki konferans salonunda düzenlenen törende, Şahin ve Belediye Meclisi üyelerine mazbataları İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ceyda Bozdağ tarafından verildi.

        Veysi Şahin, seçim sürecinde kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, seçimlerin sükunetle tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        "Yol arkadaşlarıma ve gazetecilere emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bize olan güvenine layık olmaya çalışacağız." diyen Şahin, tüm Midyatlılara teşekkür ederek, mazbatayı kadirşinas Midyat halkı adına aldığını belirtti.

        Şahin, törenin ardından Midyat Belediyesine geçti, tebrikleri kabul etti.

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