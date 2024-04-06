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        Mardin'de AK Parti'nin itirazları reddedildi; DEM Parti adayları mazbata alacak

        MARDİN'de İl Seçim Kurulu, AK Parti'nin itirazlarını reddedip, 6 ilçede Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) adaylarına mazbata verilmesine karar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 16:00 Güncelleme: 06.04.2024 - 16:05
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        Mardin'de AK Parti'nin itirazları reddedildi; DEM Parti adayları mazbata alacak
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        MARDİN'de İl Seçim Kurulu, AK Parti'nin itirazlarını reddedip, 6 ilçede Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) adaylarına mazbata verilmesine karar verdi.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde; AK Parti Savur, Yeşilli, Ömerli ve Midyat ilçelerini, DEM Parti Büyükşehir ile Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Artuklu, Nusaybin ve Dargeçit ilçelerini kazandı. AK Parti İl Başkanlığı, İl Seçim Kurulu'na başvurup, DEM Parti'nin kazandığı Büyükşehir dışındaki 6 ilçedeki sonuçlara, sandıklarda nedeni belirtilmeden geçersiz sayılan çok sayıda oy bulunduğu gerekçesiyle itiraz etti. İtirazı değerlendirmek üzere toplanan İl Seçim Kurulu, AK Parti'nin itirazlarını reddetti. Karar sonucunda DEM Parti'nin kazandığı ilçelerin belediye başkanlarına mazbataları verilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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