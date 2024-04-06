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        Mardin'de midibüs ile tırın çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde midibüs ile tırın çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 12:58 Güncelleme: 06.04.2024 - 12:58
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        Mardin'de midibüs ile tırın çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde midibüs ile tırın çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

        Şenyurt Caddesi Akkalın Mahallesi kavşağında, plakaları ve sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen Mardin Büyükşehir Belediyesine ait özel halk otobüsü olarak kullanılan midibüs ile tır çarpıştı.

        Kazada, iki araçtaki 18 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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