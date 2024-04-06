Mardin'de midibüs ile tırın çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı

Şenyurt Caddesi Akkalın Mahallesi kavşağında, plakaları ve sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen Mardin Büyükşehir Belediyesine ait özel halk otobüsü olarak kullanılan midibüs ile tır çarpıştı.

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