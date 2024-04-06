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        Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak, mazbatasını aldı

        DEM Parti'den Artuklu Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ali Amak, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 16:32 Güncelleme: 06.04.2024 - 16:32
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        Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak, mazbatasını aldı
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        DEM Parti'den Artuklu Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ali Amak, mazbatasını aldı.

        Mardin Adliye Sarayı'na gelen Amak'a mazbatası, İlçe Seçim Kurulu tarafından verildi.

        Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Amak, kendisini bu göreve layık gördükleri için Mardin halkına teşekkür etti.

        Amak, mazbatayı Artuklu halkının hak ettiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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