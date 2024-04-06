Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Dargeçit'te oylar yeniden sayılacak

        Mardin'in Dargeçit ilçesinde belediye başkanlığı için verilen oylar yeniden sayılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 23:32 Güncelleme: 06.04.2024 - 23:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Dargeçit'te oylar yeniden sayılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Dargeçit ilçesinde belediye başkanlığı için verilen oylar yeniden sayılacak.

        AK Parti tarafından avukatları aracılığıyla İlçe Seçim Kurulu'na sunulan itiraz dilekçesinde, "Sandık sonuç tutanaklarına göre 80 sandıkta 1094 oyun gerekçe belirtilmeden geçersiz sayıldığı, diğer partililere verilen geçersiz oy pusulalarının geçerli sayıldığı, adayları ile rakip aday arasında 731 oy farkı bulunduğu" belirtilerek, geçerli ve geçersiz sayılan oyların yeniden sayılması talebinde bulunuldu.

        İtirazı değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, itirazcının delil ve gerekçe göstermemesi gerekçesiyle itirazın oy çokluğu ile reddine karar verdi.

        Bunun üzerine İl Seçim Kurulu'na başvuru yapıldı.

        İl Seçim Kurulu'nca yapılan değerlendirme sonucu verilen karara ilişkin şunlar kaydedildi:

        "Dargeçit'te 80 ayrı sandıkta kullanılan oylara ilişkin sandık sonuç tutanaklarının ayrı ayrı incelendiği, sandıkların bir kısmında sonuç tutanağında geçersiz sayıldığı belirtilen oylara ilişkin hiç bir gerekçe yazılmadığı, diğer bir kısım sandık tutanakları bakımından da geçersiz sayılan oyların ne şekilde geçersiz sayıldığına ilişkin yeterli gerekçe bulunmadığı, mevcut hale göre bir kısım geçerli oyların geçersiz sayılması ile bir kısım geçersiz oyların geçerli sayılabileceğine dair seçimin tarafsızlık ve şeffaflığına, neticesine etki edebilecek mahiyette olduğu değerlendirilmekle Dargeçit genelinde kullanılan oyların yeniden sayılmasına yönelik olarak yapılan itirazın kabulüne karar verilmiştir."

        18 bin 451 seçmenin bulunduğu ilçede 14 bin 462 seçmenin 80 sandıkta kullandığı oylar yeniden sayılacak.

        Dargeçit'te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, DEM Parti'nin Belediye Başkan adayı Asya Gezer 6 bin 559, AK Parti'nin Belediye Başkan adayı Mehmet Cüneyt Aksoy ise 5 bin 828 oy almıştı.

        1094 oy ise geçersiz sayılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Maradona'nın öldürüldüğüne inanıyorum"
        "Maradona'nın öldürüldüğüne inanıyorum"
        Otoyollarda akıcı yoğunluk
        Otoyollarda akıcı yoğunluk
        Beşiktaş'ta ihmaller zinciri
        Beşiktaş'ta ihmaller zinciri
        Noter huzurunda istifa imzası!
        Noter huzurunda istifa imzası!
        Nuri Alço, hastaneye kaldırıldı
        Nuri Alço, hastaneye kaldırıldı
        Onlar serbest, futbolcular cezalı!
        Onlar serbest, futbolcular cezalı!
        YSK, Van için gerekçeli kararı açıkladı
        YSK, Van için gerekçeli kararı açıkladı
        Thunberg'e bir günde iki gözaltı
        Thunberg'e bir günde iki gözaltı
        Fransa'da Gazze için açlık grevi
        Fransa'da Gazze için açlık grevi
        Pazar yerinde 'bomba' paniği! Yakalandı
        Pazar yerinde 'bomba' paniği! Yakalandı
        "Derbi kardeşliğin simgesi olsun"
        "Derbi kardeşliğin simgesi olsun"
        Beşiktaş'a Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Beşiktaş'a Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Sahte mi değil mi? Anlamak için bunu yaptı
        Sahte mi değil mi? Anlamak için bunu yaptı
        Anne ve ağabey öldü! Baba ile kız kardeş ağır yaralı! İstanbul'da aile katliamı!
        Anne ve ağabey öldü! Baba ile kız kardeş ağır yaralı! İstanbul'da aile katliamı!
        Güzel kokmanıza yardımcı olabilecek 10 ipucu!
        Güzel kokmanıza yardımcı olabilecek 10 ipucu!
        Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu
        Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu
        Kadir Gecesi'nde baba oldu
        Kadir Gecesi'nde baba oldu
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film

        Benzer Haberler

        Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak, mazbatasını aldı
        Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak, mazbatasını aldı
        Mardin'de AK Parti'nin itirazları reddedildi; DEM Parti adayları mazbata al...
        Mardin'de AK Parti'nin itirazları reddedildi; DEM Parti adayları mazbata al...
        Mardin'de midibüs ile tırın çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı
        Mardin'de midibüs ile tırın çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı
        Mardin'de midibüs ile TIR çarpıştı: 18 yaralı
        Mardin'de midibüs ile TIR çarpıştı: 18 yaralı
        Bayramda kültür turizmini tercih edenler rotasını Mardin'e çevirdi
        Bayramda kültür turizmini tercih edenler rotasını Mardin'e çevirdi
        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin mazbatasını aldı
        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin mazbatasını aldı