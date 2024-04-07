Savur Belediye Başkanı Hamidi, mazbatasını aldı
Mardin'de AK Parti'den Savur Belediye Başkanı seçilen Engin Uğur Hamidi, mazbatasını aldı.
Mardin'de AK Parti'den Savur Belediye Başkanı seçilen Engin Uğur Hamidi, mazbatasını aldı.
Beraberindeki partililerle Kaymakamlık binasındaki İlçe Seçim Kurulu'na gelen Hamidi'ye mazbatası, verildi.
Hamidi ve beraberindekiler daha sonra Savur Belediyesine geçti.
Belediye önünde açıklama yapan Hamidi, makam odasının kapısının her zaman açık olacağını belirtti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.