Mardin'de evde çıkan yangın söndürüldü

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü. Teker Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

