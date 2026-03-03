Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Artuklu ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 14:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Artuklu ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Teker Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        Agbadou performansıyla damga vurdu!
        Agbadou performansıyla damga vurdu!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi
        Murat Dalkılıç ameliyat oldu
        Murat Dalkılıç ameliyat oldu
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!

        Benzer Haberler

        Mardin'de Yeşilay gönüllüleri vatandaşları bilgilendirdi
        Mardin'de Yeşilay gönüllüleri vatandaşları bilgilendirdi
        Mardin'de evdeki tüp yangını paniğe neden oldu
        Mardin'de evdeki tüp yangını paniğe neden oldu
        İşlettiği büfede ölü bulundu
        İşlettiği büfede ölü bulundu
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 145 zanlı tutuklandı
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 145 zanlı tutuklandı
        Mardin'de 1 ayda 145 şahıs tutuklandı
        Mardin'de 1 ayda 145 şahıs tutuklandı
        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 79 kişi yakalandı
        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 79 kişi yakalandı