        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 79 kişi yakalandı

        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 79 kişi yakalandı.

        Giriş: 02.03.2026 - 15:40
        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 79 kişi yakalandı

        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 79 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23 Şubat-1 Mart'ta aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, "nitelikli dolandırıcılık", "kasten yaralama" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 19 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlünün yanı sıra, "yağma", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "hırsızlık" gibi çeşitli suçlardan aranan 77 kişi yakalandı.

        Açıklamada, vatandaşlardan şüpheli durumlarda veya bilgi sahibi oldukları konularda emniyet birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunmaları çağrısında bulunuldu.


        Ayrıca yapılan ihbarların gizlilik ve güvenlik esaslarına uygun şekilde değerlendirileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

