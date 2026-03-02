Mardin'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.



Kışla Mahallesi Kalecik Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, taşlı sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.



Kavgada, silahla ateş edilen M.B.D. (38) ile M.A. (36) yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.



Kavga anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.



