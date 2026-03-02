Canlı
        Mardin Haberleri

        Mardin'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 02.03.2026 - 15:21
        Mardin'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kışla Mahallesi Kalecik Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, taşlı sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, silahla ateş edilen M.B.D. (38) ile M.A. (36) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Kavga anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

