Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Giriş: 01.03.2026 - 20:38 Güncelleme:
Kızıltepe-Artuklu kara yolunun Yenikent mahallesi mevkisinde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
