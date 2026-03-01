Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 01.03.2026 - 20:38
        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kızıltepe-Artuklu kara yolunun Yenikent mahallesi mevkisinde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

