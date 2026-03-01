Canlı
Habertürk
Habertürk
        Mardin Haberleri

        Nusaybin'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Giriş: 01.03.2026 - 10:39
        Kanarya Sokak'ta, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen motosiklet ile hafif ticari araç, çarpışmamak için yaptıkları manevra sonucu kaldırıma çıktı.


        Devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.


        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


        Yaralı, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaldırıma çıkan hafif ticari araçta da hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

