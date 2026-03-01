Nusaybin'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kanarya Sokak'ta, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen motosiklet ile hafif ticari araç, çarpışmamak için yaptıkları manevra sonucu kaldırıma çıktı.
Devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaldırıma çıkan hafif ticari araçta da hasar oluştu.
