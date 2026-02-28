Canlı
        Mardin Haberleri

        Mardin'de 3 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı

        Mardin'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 19:59 Güncelleme:
        Mardin'de 3 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı

        Mardin'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

        Kızıltepe-Viranşehir yolunda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 47 ABM 484 plakalı cip ile 35 EA 0085 ve 34 GEE 857 plakalı otomobiller, kontrolden çıkarak çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

