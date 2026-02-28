Mardin'de 3 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı

Mardin'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Kızıltepe-Viranşehir yolunda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 47 ABM 484 plakalı cip ile 35 EA 0085 ve 34 GEE 857 plakalı otomobiller, kontrolden çıkarak çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

