Mardin'de firari hükümlü yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda hakkında "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.