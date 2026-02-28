Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de firari hükümlü yakalandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Giriş: 28.02.2026 - 10:21
        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda hakkında "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

