        Mardin Haberleri

        Mardin Valisi Akkoyun Artuklu'da iftar programına katıldı

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Artuklu ilçesinde iftar programına katıldı.

        Giriş: 02.03.2026 - 10:23
        Mardin Valisi Akkoyun Artuklu'da iftar programına katıldı

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Artuklu ilçesinde iftar programına katıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir düğün salonunda düzenlenen iftar programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.


        Vali Akkoyun, programda yaptığı konuşmada, ramazan ayının rahmet, mağfiret ve kurtuluş vesilesi olduğunu belirtti.


        Yaşlıların toplumun en kıymetli hazineleri olduğunu vurgulayan Akkoyun, şunları kaydetti:


        "Bizim anlayışımızda yaşlılık, hayatın en olgun ve en bereketli dönemidir. Siz kıymetli büyüklerimiz, kültürümüzü, değerlerimizi ve inancımızı yarınlara taşıyan medeniyetimizin en kıymetli hazinelerisiniz. Sizleri toplumumuzun bereket kaynağı ve ulu çınarları olarak görüyoruz. Toplumumuzun gücü sizlerin varlığından ve dualarından gelmektedir."

        Özel gereksinimli bireylerin ve yaşlıların yaşam kalitesini artırmanın yalnızca bir görev değil, aynı zamanda insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunu ifade eden Akkoyun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda bu alandaki çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

        AK Parti Mardin Milletvekilleri Muhammed Adak ve Faruk Kılıç birer konuşma yaptı.

        Programa, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, 2. İdare Mahkemesi Başkanı Cihan Türkan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, engelli derneklerinin temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının amirleri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.









