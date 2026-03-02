Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de asayiş uygulaması yapıldı

        Mardin'de gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 1875 kişi kontrol edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 12:04 Güncelleme:
        Mardin'de asayiş uygulaması yapıldı

        Mardin'de gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 1875 kişi kontrol edildi.


        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 28 Şubat'ta 10.00-22.00 saatleri arasında il merkezi ve ilçelerde 57 ekip ve 167 personelin katılımıyla genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla "Mardin Huzur ve Güven Uygulaması" yapıldı.

        Denetimler kapsamında, 48 okul çevresi, 24 umuma açık yer, 36 metruk bina ile 29 park ve bahçe kontrol edildi.

        Uygulamada, 1875 kişi sorgulandı, 665 araç ve sürücüsü denetlendi, 5 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        Paylaşımda, "Medeniyetler şehri Mardin'de, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için yürütülen denetimlerimiz aralıksız sürdürülecektir." ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'ı kim yönetecek?
        İran'ı kim yönetecek?
        WSJ yazdı: ABD ve İsrail 2 bin hedefi vurdu
        WSJ yazdı: ABD ve İsrail 2 bin hedefi vurdu
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Mardin Valisi Akkoyun Artuklu'da iftar programına katıldı
        Mardin Valisi Akkoyun Artuklu'da iftar programına katıldı
        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kaza yapan yakınlarını ziyaretten dönen çift kazada yaralandı
        Kaza yapan yakınlarını ziyaretten dönen çift kazada yaralandı
        Mardin'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Mardin'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Mardin 1969 Spor- Adanaspor: 5-0
        Mardin 1969 Spor- Adanaspor: 5-0
        Mardin'de 15 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Mardin'de 15 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı