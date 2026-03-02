Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 145 zanlı tutuklandı

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 520 şüpheliden 145'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 1-28 Şubat'ta kentte arananların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 520 kişi yakalandı. İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 145 şüpheli tutuklandı, 375 kişi serbest bırakıldı.

