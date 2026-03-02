Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 145 zanlı tutuklandı

        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 520 şüpheliden 145'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 145 zanlı tutuklandı

        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 520 şüpheliden 145'i tutuklandı.


        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 1-28 Şubat'ta kentte arananların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 520 kişi yakalandı.

        İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 145 şüpheli tutuklandı, 375 kişi serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

