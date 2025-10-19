Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Kültür Yolu Festivali konser ve etkinliklerle sürüyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Mardin Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 12:14 Güncelleme: 19.10.2025 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Kültür Yolu Festivali konser ve etkinliklerle sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Mardin Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle sürüyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasında ilk kez yer alan Mardin'de festivalin ilk gününde düzenlenen etkinlikler ilgi gördü.

        Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği, Orkestra Şefi Aytuğ Ülgen, Koro Şefi Anıl Aydın ve Koreograf Ender Üçdemir'in imzasını taşıyan "Yerelden Evrensele Aşk Ezgileri" konseri beğeniyle izlendi.

        Konserde, ünlü tiyatrocu Volkan Severcan anlatıcı olarak yer aldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda ilahi sanatçısı Muzaffer Gürler, dinleyenlerini manevi bir yolculuğa çıkardı, aynı salonda, ilahiyatçı-yazar Osman Egin'in moderatörlüğünü yaptığı "Kapısız Dergah" söyleşisi yapıldı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde gerçekleşen "Şer'iye Sicillerinde Toplumsal Yaşam ve Aile" panelinde tarihi ve sosyo-kültürel konuları ele alındı. Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda, Prof. Dr. İsmail Kıvrım ve Doç. Dr. Ahmet Kılınç, şer'iyye sicilleri üzerinden dönemin toplumsal yapısı ve aile ilişkileri hakkında değerlendirmeler yaptı.

        Bir alış veriş merkezinde düzenlenen "Sen de Söyle" etkinliği, katılımcılara hem eğlenceli bir atmosfer sundu hem de yeteneklerini sergileyebilecekleri bir alan yarattı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "FotoMaraton Mardin" ve "FotoMaraton Çocuk" etkinliklerinde de farklı yaş gruplarından fotoğrafçılar, festivalin en özel anlarını yakalamak için yarıştı.

        15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda hazırlanan "Çocuk Köyü", minik ziyaretçilerini ağırladı. Rengarenk aktiviteler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar ve oyun alanlarıyla dolu olan "Çocuk Köyü", festivalin ilk gününde neşeli anlara sahne oldu.

        Çocuklar, "Özgür Özgülgün ile Tarihe Yolculuk" etkinliğinde ise geçmişin derinliklerine eğlenceli bir keşif yaptı. Tarihe farklı bir pencereden bakma fırsatı bulan minikler, ayrıca jonglör ve illüzyonist gösterisi, balon katlama, bubble show gibi etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.

        "Karagöz Kukla Evi Tematik Atölye ve Etkinlik Alanı" da çocuklara geleneksel Türk gölge oyununu keşfetme fırsatı sundu. Çocuklar, sevilen çizgi film "Maceracı Yüzgeçler" tiyatro oyununa da büyük ilgi gösterdi.

        Çocuklar ayrıca alışveriş merkezinin sinema salonunda TÜRSAK işbirliğiyle düzenlenen 21. Çocuk Filmleri Festivali kapsamındaki atölyelere katıldı ve film gösterimlerinde sinema sanatını keşfetme fırsatı buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den Gazze'ye saldırı!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı!
        Bir garip cinayet! İyilik yaptığı ve evine aldığı kişi katili oldu!
        Bir garip cinayet! İyilik yaptığı ve evine aldığı kişi katili oldu!
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        Putin'in uçağı AB hava sahasından Budapeşte'ye uçabilir mi?
        Putin'in uçağı AB hava sahasından Budapeşte'ye uçabilir mi?
        İşte Tedesco'nun Karagümrük 11'i!
        İşte Tedesco'nun Karagümrük 11'i!
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor!
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor!
        "Galatasaray bu lige fazla"
        "Galatasaray bu lige fazla"
        ABD İsrail'in Refah kararından memnun değil
        ABD İsrail'in Refah kararından memnun değil
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Netanyahu 2026'da aday olma niyetini açıkladı
        Netanyahu 2026'da aday olma niyetini açıkladı
        İşte bütün mesele bu
        İşte bütün mesele bu
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Krallar neden mor giyer?
        Krallar neden mor giyer?
        Deplasmanın kralı!
        Deplasmanın kralı!
        Oltaya kafatası takıldı
        Oltaya kafatası takıldı
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Gabar'da üretim artacak"
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum

        Benzer Haberler

        Mardin Kültür Yolu Festivali'nde tarihi mekanlar, sergilere ev sahipliği ya...
        Mardin Kültür Yolu Festivali'nde tarihi mekanlar, sergilere ev sahipliği ya...
        ASELSAN'ın Tekno Macera TIR'ı Mardin'de çocuklarla buluştu
        ASELSAN'ın Tekno Macera TIR'ı Mardin'de çocuklarla buluştu
        Mardin'de silahlı kavgada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı
        Mardin'de silahlı kavgada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı
        Mardin'de "3. Uluslararası Film Festivali Telkari Ödülleri" başladı
        Mardin'de "3. Uluslararası Film Festivali Telkari Ödülleri" başladı
        "Adil-i Mutlak" hat eserleri Mardin'de sanatseverlerle buluştu
        "Adil-i Mutlak" hat eserleri Mardin'de sanatseverlerle buluştu
        Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında MSB Armoni Mızıkası Komutanlığı kon...
        Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında MSB Armoni Mızıkası Komutanlığı kon...