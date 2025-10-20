Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 47 kişi yakalandı

        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 47 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 09:55 Güncelleme: 20.10.2025 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 47 kişi yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 47 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik 13-19 Ekim'de çalışma yapıldı.

        Çalışmada, 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalandı.

        Açıklamada, vatandaşlardan şüpheli durumlarda veya bilgi sahibi oldukları konularda Emniyet Müdürlüğü birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermeleri istenerek, yapılan ihbarların gizlilik ve güvenlik esaslarına uygun şekilde değerlendirileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgilisi iş yerine almadı... Genç kadın binayı kundakladı!
        Sevgilisi iş yerine almadı... Genç kadın binayı kundakladı!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Trump'tan protestolara tepki
        Trump'tan protestolara tepki
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Danışma Kurulu 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
        Danışma Kurulu 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
        Kargo uçağı pistten çıkıp denize düştü!
        Kargo uçağı pistten çıkıp denize düştü!
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Boşandılar
        Boşandılar
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Ücrette işverenin maliyeti artacak
        Ücrette işverenin maliyeti artacak
        İsrail: Ateşkes yeniden uygulanmaya başladı
        İsrail: Ateşkes yeniden uygulanmaya başladı
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Mardin'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Mardin'de konuştu:
        Nusaybin'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Nusaybin'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        AK Partili Zorlu: Türkiye, arabuluculukta aranan ve güven duyulan ülke nokt...
        AK Partili Zorlu: Türkiye, arabuluculukta aranan ve güven duyulan ülke nokt...
        "Mardin Kültür Yolu Festivali" ikinci gününde etkinliklerle sürüyor
        "Mardin Kültür Yolu Festivali" ikinci gününde etkinliklerle sürüyor
        Mardin'de akaryakıt istasyonunun merdivenlerine çarpan hafif ticari aracın...
        Mardin'de akaryakıt istasyonunun merdivenlerine çarpan hafif ticari aracın...
        Hafif ticari araç akaryakıt istasyonuna daldı; kaza kamerada
        Hafif ticari araç akaryakıt istasyonuna daldı; kaza kamerada