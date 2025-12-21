Mardin'de durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde durdurulan bir araçta 51,60 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin huzur ve güvenliği için çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, Kızıltepe ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde 51,60 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.
