Nusaybin'de model uçak eğitimi alan kursiyerler uçuş denemesi yaptı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde model uçak eğitimi alan kursiyerler uçuş testi gerçekleştirdi.

Türk Hava Kurumu ile Nusaybin Kaymakamlığı öncülüğünde, Nusaybin Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nusaybin Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde "Model Uçak Rehber Öğretmen Başlangıç Kursu" düzenlendi.

Öğretmenler ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü personelinden oluşan kursiyerler, Türk Hava Kurumu Model Uçak Eğitmeni Aydın Aydeniz tarafından verilen eğitimlerle model uçak yaptı.

Kursiyerler, yaptıkları model uçaklarla test uçuşu yaptı.