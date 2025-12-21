Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Nusaybin'de model uçak eğitimi alan kursiyerler uçuş denemesi yaptı

        Giriş: 21.12.2025 - 17:05 Güncelleme: 21.12.2025 - 17:05
        Nusaybin'de model uçak eğitimi alan kursiyerler uçuş denemesi yaptı
        Mardin'in Nusaybin ilçesinde model uçak eğitimi alan kursiyerler uçuş testi gerçekleştirdi.

        Türk Hava Kurumu ile Nusaybin Kaymakamlığı öncülüğünde, Nusaybin Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nusaybin Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde "Model Uçak Rehber Öğretmen Başlangıç Kursu" düzenlendi.

        Öğretmenler ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü personelinden oluşan kursiyerler, Türk Hava Kurumu Model Uçak Eğitmeni Aydın Aydeniz tarafından verilen eğitimlerle model uçak yaptı.

        Kursiyerler, yaptıkları model uçaklarla test uçuşu yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

