        Mardin Haberleri

        Mardin'de aranan 27 kişi yakalandı

        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı.

        21.12.2025 - 11:57
        Mardin'de aranan 27 kişi yakalandı
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 2-19 Aralık'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, dolandırıcılık suçundan aranan 26 kişi ile "7258 sayılı kanuna muhalefet" suçundan aranan 1 kişi olmak üzere 27 kişi yakalandı.

        Paylaşımda, "Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

