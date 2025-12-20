Habertürk
Habertürk
        Mardin'de bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı

        Mardin'de bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 23:36 Güncelleme: 20.12.2025 - 23:36
        Mardin'de bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
        Mardin'in Nusaybin ilçesinde bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 NL 381 plakalı tır, İpek Yolu Tilkitepe mevkisinde bariyerlere çarptı.

        Kazada, tırın sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sürücü, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

