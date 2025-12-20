Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Nusaybin'de tavandaki sıvaları dökülen kıraathanedeki 2 kişi yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kıraathanenin tavanındaki sıvaların kısmen dökülmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 16:39 Güncelleme: 20.12.2025 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nusaybin'de tavandaki sıvaları dökülen kıraathanedeki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kıraathanenin tavanındaki sıvaların kısmen dökülmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Selahaddin Eyyubi Mahallesi Posta Sokak'taki bir kıraathanenin tavanındaki sıvalar kısmen döküldü.

        Kopan parçaların üzerlerine düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Sadettin Saran kan ve saç örneği verdi
        Sadettin Saran kan ve saç örneği verdi
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Tedesco'nun 11'i belli oldu
        Tedesco'nun 11'i belli oldu
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Mardin'de kıraathanede tavan çöktü: 2 yaralı
        Mardin'de kıraathanede tavan çöktü: 2 yaralı
        Kıraathanede tavandan kopan sıva parçaları müşterilerin üzerine düştü: 2 ya...
        Kıraathanede tavandan kopan sıva parçaları müşterilerin üzerine düştü: 2 ya...
        Mardin'de kadın ve çocuklara yönelik sinema etkinliği düzenlendi
        Mardin'de kadın ve çocuklara yönelik sinema etkinliği düzenlendi
        TIR'ın çarptığı kadın toprağa verildi
        TIR'ın çarptığı kadın toprağa verildi
        Mardin'de firari 2 hükümlü yakalandı
        Mardin'de firari 2 hükümlü yakalandı
        Mardin'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de 2 firari hükümlü yakalandı