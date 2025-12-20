Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de kadın ve çocuklara yönelik sinema etkinliği düzenlendi

        Mardin'in Artuklu ilçesinde "Aile Yılı" kapsamında kadın ve çocuklara yönelik sinema etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 14:14 Güncelleme: 20.12.2025 - 14:14
        Mardin'de kadın ve çocuklara yönelik sinema etkinliği düzenlendi
        Mardin'in Artuklu ilçesinde "Aile Yılı" kapsamında kadın ve çocuklara yönelik sinema etkinliği yapıldı.

        AK Parti Artuklu İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kadın ve çocukların sosyalleşmesine katkı sağlamak amacıyla sinema etkinliği düzenlendi.

        İlçedeki bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda düzenlenen programda, "Bi Umut" adlı film izlendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Artuklu Kadın Kolları Başkanı Kübra Ortaç, kadınların hayatın her alanında büyük bir emek ve mücadele verdiğini söyledi.

        Kadınların sosyalleşmeye ve kendilerine zaman ayırmaya ihtiyacı olduğunu belirten Ortaç, şunları kaydetti:

        "Bu sinema gecesini kadınlarımızın çocuklarıyla keyifli ve güvenli bir ortamda bir araya gelmelerini sağlamak için düzenledik. Bizler kadınların yalnızca yük taşıyan değil aynı zamanda üreten, gülen, paylaşan ve sosyal hayatın merkezinde yer alan bireyler olduğuna inanıyoruz. Artuklu'da kadınların dayanışma içinde olduğu, birbirinden güç aldığı ve kendini değerli hissettiği her çalışmayı önemsemeye devam edeceğiz. Çünkü kadın güçlenirse aile güçlenir, aile güçlenirse toplum güçlenir."

        Programa, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Yedek Üyesi Esra Dündar, AK Parti Ömerli İlçe Kadın Kolları Başkanı Hasbiye Demir, teşkilat mensupları, kadınlar ve çocuklar katıldı.

