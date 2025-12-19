Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de tarihi eser niteliğinde hayvan figürlü heykel ve 45 sikke ele geçirildi

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde tarihi eser niteliğinde hayvan figürlü heykel ve 45 sikke ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 20:49 Güncelleme: 19.12.2025 - 20:51
        Mardin'de tarihi eser niteliğinde hayvan figürlü heykel ve 45 sikke ele geçirildi
        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde tarihi eser niteliğinde hayvan figürlü heykel ve 45 sikke ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Artuklu ilçesinde durdurulan araçta arama gerçekleştirildi.

        Aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen hayvan figürlü heykel, farklı renk, ebat ve kabartmalara sahip 45 sikke ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

