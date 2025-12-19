Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 16:37 Güncelleme: 19.12.2025 - 16:44
        Mardin'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

        Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ile otomobil, Mardin-Diyarbakır kara yolunun Üçyol mevkisinde çarpıştı.

        Kazada, otomobilde bulunan Derik Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Abdülkadir Kahraman ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralı doktor, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

