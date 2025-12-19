Habertürk
Habertürk
        Mardin'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Mardin'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın çarptığı 78 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 15:16 Güncelleme: 19.12.2025 - 15:16
        Mardin'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın çarptığı 78 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Ersoylu Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hevi Malgaz'a çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Malgaz'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Malgaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

