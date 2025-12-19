Mardin'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Ersoylu Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hevi Malgaz'a çarptı.

