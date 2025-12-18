Mardin'de özel bireylere yönelik hayata geçirilen projenin kapanışı yapıldı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde özel bireylerin spor ve kültürel etkinliklere katılımını sağlayan "Engelleri Aş, Kendini Keşfet " projesinin kapanış programı yapıldı.

Artuklu Kaymakamlığı koordinesinde, Türk Kızılay Artuklu Şubesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Mardin Gençlik Merkezinin işbirliğiyle hazırlanan proje kapsamında, 45 özel birey 5 ay boyunca haftada bir kez evlerinden alınarak gençlik merkezine getirildi.

Burada gözetmenler eşliğinde spor ve kültürel etkinliklere katılımları sağlanan özel bireyler, bu süre zarfından eğlenceli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Projenin kapanışı için gençlik merkezinde düzenlenen etkinliğe katılan Kaymakam Muhammet Öztabak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, Türk Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fahri Yalçın ve Mardin Gençlik Merkezi Müdürü Yusuf Dağ, özel bireylerin yaptığı resimlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Özbatak, beraberindekilerle özel bireylerle spor yapıp, pasta kesti.

Türk Kızılay Artuklu Şube Başkanı Arı, gazetecilere, Kaymakam Öztabak'ın öncülüğünde 5 ay önce hayata geçirilen projeyle farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.

Dezavantajlı gençleri spor salonuna getirerek spor, müzik ve resim aktiviteleriyle eğlendirmeyi ve hayatlarına dokunmayı hedeflediklerini ifade eden Arı, şunları kaydetti:

"Projeyi yürütürken ne kadar faydalı ve önemli olduğunu çok iyi gördük. Gün geldi ağladık, mutlu olduk, onların da sevinçlerini, mutluluklarını paylaştık. İyiliğe hiçbir engel yok. Geldiklerinde halayı bilmeyenler şu an halay çekebiliyor. Basketbol oynamasını bilmeyenler oynamasını biliyor. Gerçekten moral ve motivasyonları artmış oldu ve hayata bakışları da çok değişti. İnşallah bu projenin daha büyüklerini Mardin'e kazandırırız."

Etkinlilere katılan özel birey Gamze Tekçe de 5 ay boyunca spor yaptıklarını ve çok eğlenceli vakit geçirdiklerini belirtti.