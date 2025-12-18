Habertürk
Habertürk
        Nusaybin'de park halindeki otomobil yandı

        Nusaybin'de park halindeki otomobil yandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Giriş: 18.12.2025 - 10:29 Güncelleme: 18.12.2025 - 10:29
        Nusaybin'de park halindeki otomobil yandı
        8 Mart Mahallesi'nde dün akşam park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

