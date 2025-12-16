Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

        Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 15:56 Güncelleme: 16.12.2025 - 15:56
        Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
        Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Kent genelinde 8-14 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarda, 14 gram metamfetamin, 12 gram esrar, 1 uyuşturucu hap ve 1 gram bonzai ele geçirildi.

        Operasyonlarda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

