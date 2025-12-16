Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.
Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Kent genelinde 8-14 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarda, 14 gram metamfetamin, 12 gram esrar, 1 uyuşturucu hap ve 1 gram bonzai ele geçirildi.
Operasyonlarda, 15 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.