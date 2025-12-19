Habertürk
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Nusaybin ilçesini ziyaret etti

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Nusaybin ilçesini ziyaret etti

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Nusaybin ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 13:23 Güncelleme: 19.12.2025 - 13:23
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Nusaybin ilçesini ziyaret etti
        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Nusaybin ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun, Nusaybin ilçesinde düzenlenen İstişare Toplantısında, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

        Akkoyun, dile getirilen konuların çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlar ile daire başkanlarına talimat verdi.

        Toplantıya, Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, kurum amirleri ve Mardin Büyükşehir Belediyesi daire başkanları katıldı.

        Akkoyun, ardından Nusaybin Çamurlu Kamp Şefliğini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        TPAO Batman Bölge Üretim Müdürü Mehmet Tahir Ergin, yapılan çalışmalar hakkında Akkoyun'a bilgi verdi.

        Vali Akkoyun, Nusaybin Şehit Jandarma Yüzbaşı Beşir Bayraktar Hudut Karakolu'nu da ziyaret ederek, Mehmetçiklerle bir araya geldi, 4. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Emrah Köroğlu'ndan bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

