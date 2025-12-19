Mardin'de firari 2 hükümlü yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe ve Artuklu ilçe emniyet müdürlüklerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda Kızıltepe ilçesinde 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ile Artuklu ilçesinde ise 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler düzenlenen operasyonlarda yakalandı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
