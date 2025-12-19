Habertürk
Habertürk
        Mardin'de firari 2 hükümlü yakalandı

        Mardin'de firari 2 hükümlü yakalandı

        Mardin'in Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 23:19 Güncelleme: 19.12.2025 - 23:19
        Mardin'de firari 2 hükümlü yakalandı
        Mardin'in Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe ve Artuklu ilçe emniyet müdürlüklerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda Kızıltepe ilçesinde 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ile Artuklu ilçesinde ise 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler düzenlenen operasyonlarda yakalandı.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

