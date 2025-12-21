Habertürk
        Mardin'de trafik polisleri araçları denetledi

        Mardin'de trafik polisleri araçları denetledi

        Mardin'de trafik polisleri araçları denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 11:42 Güncelleme: 21.12.2025 - 11:42
        Mardin'de trafik polisleri araçları denetledi
        Mardin'de trafik polisleri araçları denetlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik denetimleri gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda, 560'ı yük ve 55'i yolcu taşıyan, 89'u hız, 211'i alkol, 546'sı emniyet kemeri ve 82'sinde de farklı denetimler olmak üzere toplam 1543 araç denetlendi, 198 araç ve sürücüye idari işlem uygulandı.

        Paylaşımda, "Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

