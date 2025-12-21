Mardin'de trafik polisleri araçları denetledi

Mardin'de trafik polisleri araçları denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 560'ı yük ve 55'i yolcu taşıyan, 89'u hız, 211'i alkol, 546'sı emniyet kemeri ve 82'sinde de farklı denetimler olmak üzere toplam 1543 araç denetlendi, 198 araç ve sürücüye idari işlem uygulandı.

Paylaşımda, "Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir." ifadesine yer verildi.