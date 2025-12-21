Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardinli Sezen babasının zorlamasıyla başladığı boksta Türkiye şampiyonu oldu

        HALİL İBRAHİM SİNCAR/BEŞİR ŞAVUR - Mardin'de babasının zorlamasıyla 8 yıl önce başladığı boksta Türkiye şampiyonu olan 18 yaşındaki Sezen Sude Karaboğa, başarısını uluslararası alanda da göstermek istiyor.

        Giriş: 21.12.2025 - 11:19 Güncelleme: 21.12.2025 - 11:19
        Mardinli Sezen babasının zorlamasıyla başladığı boksta Türkiye şampiyonu oldu
        HALİL İBRAHİM SİNCAR/BEŞİR ŞAVUR - Mardin'de babasının zorlamasıyla 8 yıl önce başladığı boksta Türkiye şampiyonu olan 18 yaşındaki Sezen Sude Karaboğa, başarısını uluslararası alanda da göstermek istiyor.

        Mardin Artuklu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Meslek Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü 1. sınıf öğrencisi Sezen Sude Karaboğa, babası Remzi Karaboğa'nın zorlamasıyla 10 yaşında boksa başladı.

        Boksta çeşitli yarışmalarda Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü dahil birçok başarı elde eden Karaboğa, son olarak Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 17-21 Kasım'da Bayburt'ta düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Boks Şampiyonası'nda kadınlar 54 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

        Avrupa ve dünya şampiyonalarına gitmeye hak kazanan Karaboğa, başarılarına yenilerini eklemek için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda antrenörü Cihan Başaran'ın yönlendirmesiyle idmanlarını sürdürüyor.

        - "Ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğime inanıyorum"

        Karaboğa, AA muhabirine, babasının yoğun desteğiyle çekinerek başladığı boksu sevmeye başladığını, 8 yıllık süreçte önemli dereceler elde ettiğini söyledi.

        "Babamın zorlamasıyla başladığım boks şu an benim için bir tutkuya dönüştü ve hayatımın en başköşesinde yer alıyor." diyen Karaboğa, Bayburt'ta düzenlenen şampiyonada birinci olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

        Şampiyonada rakiplerinin tecrübeli ve güçlü olduğunu ifade eden Karaboğa, şunları kaydetti:

        "Benim için inanılmaz bir yarışmaydı. Hocamın desteğiyle başardık. Hocam şu an uzakta ama sürekli yanına kampa gidiyorum. Uzaktan verdiği destekle idman programlarıyla güçlendim. Türkiye şampiyonluğunu elde ettim. Bunu dünya ve Avrupa şampiyonalarında daha üst seviyeye taşımak istiyorum. Ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Şampiyonalarda ülkemi en güzel şekilde temsil etmek, ailemi, hocamı ve beni destekleyen herkesi gururlandırmak istiyorum. Çalışmalarıma çok sıkı devam ediyorum. O madalyayı buraya getireceğim."

        - "Babamın hayallerini yerine getirmem gerekiyor"

        Ailesinin, özellikle babasının desteğiyle uluslararası alanda da başarı göstereceğine inandığını anlatan Karaboğa, "Babamın hayalleri var ve benim onları yerine getirmem gerekiyor çünkü babam bana çok destek oldu. Hocam olmadığı zaman uzaktan verdiği programlarla burada babamla hepsini uyguluyoruz ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Tek olunca o idman bir türlü bitmiyor." ifadelerini kullandı.

        - Remzi Karaboğa: "Kızımla gurur duyuyoruz"

        Baba Remzi Karaboğa ise 8 yıl önce ilk defa Mardin'de boks yapıldığını öğrendiklerinde kızını bu spora yönlendirdiğini söyledi.

        Kızının çok azimli ve başarılı bir sporcu olarak katıldığı yarışmalarda önemli dereceler elde ettiğini anlatan Karaboğa, şunları aktardı:

        "Kızımla gurur duyuyoruz. Kızımla çok uğraştık ve çalıştık. Kar demedik, kış demedik. Hep antrenmanlara geldik. Bazen günde çift antrenman yaptık. Şu an istediği yerde ve inşallah bundan sonra önünde bir Avrupa veya dünya şampiyonası var. Ülkemize, milletimize inşallah hayırlı bir sporcu olur. O madalyayı Mardin'e istiyoruz."

        Her babanın özellikle kız çocuklarını desteklemesi ve onların arkasında durması gerektiğini dile getiren Karaboğa, Türkiye'nin her tarafından kız çocuklarının başarısını görmek istediklerini vurgulayarak, "Dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu'nun bırakacağı yerlerden artık bu çocuklarımızın bayrağı alıp daha yukarılara taşımasını istiyoruz." dedi.

